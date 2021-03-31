YouTube заблокировал аккаунт RT на арабском

С причинами блокировки пока ясности нет

YouTube заблокировал аккаунт арабской редакции российского телеканала RT. Об этом сообщила главный редактор СМИ Маргарита Симоньян.

С причинами блокировки ясности нет, редакция сейчас разбирается и делает запросы. Только на канале арабской редакции на YouTube RT имеет 5,5 миллиона подписчиков и почти 3 миллиарда просмотров.

В последние месяцы западные интернет-платформы всё чаще блокируют каналы российских медиа, передает "ТВ Центр". Часто это происходит без объяснения причин. Так, Twitter заблокировал профили RT и "Спутника". Facebook закрыл аккаунт агентства BaltNews. Регулярно удаляется доступ к отдельным материалам, которые не нравятся владельцам платформ. Сообщается, что в среду блокировать доступ к сайту RT на русском языке начали в Латвии. Ресурс недоступен пользователям уже нескольких крупных провайдеров в стране.

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