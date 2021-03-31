Путин призвал стремиться к росту реальных доходов граждан

Это напрямую зависит от подъема экономики, заявил президент

Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году. Об этом в среду заявил Владимир Путин во время подписания нового трехлетнего генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством. Президент участвовал в церемонии в онлайн-формате.

Владимир Путин отметил, что этот общественно значимый документ напрямую затрагивает интересы более 70 миллионов граждан страны. По его словам, руководители профсоюзов и представители бизнеса много сделали лично для сохранения трудовых коллективов, для оказания помощи гражданам в ходе пандемии. Президент подчеркнул: до конца года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. А для этого необходимо стимулировать деловую активность, наращивать инвестиции и капиталовложения в рабочие места. В свою очередь, государство окажет поддержку компаниям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы. Возместит часть расходов на выплату им зарплат.

"Всё, что мы с вами делаем - а это забота о здоровье наших граждан, создание рабочих мест и возможностей для переобучения, - подчинено главной цели: чтобы люди жили лучше, могли больше заработать, повышать своё благополучие. Напомню: мы вдвое снизили фискальную нагрузку на фонд оплаты труда для средних и малых компаний. Это решение - ещё раз об этом скажу - носит долгосрочный характер, отказываться от него мы не собираемся и, безусловно, рассчитываем на встречные шаги со стороны бизнеса. Подчеркну, мы должны стремиться к росту именно реальных доходов граждан, а это напрямую зависит от подъёма экономики, от соблюдения макроэкономических параметров. Мы будем расширять пространство для предпринимательской инициативы, для устойчивого роста отраслей и предприятий, предметно заниматься вопросами трудовых отношений. В выработке конкретных шагов, мер поддержки работников обязательно должна принимать участие Российская трёхсторонняя комиссия", - сказал Путин.

В среду Путин также провел совещание с членами правительства, передает "ТВ Центр". Обсуждалось финансирование программ развития регионов. Президент поручил в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки Субъектов Федерации.

Перед началом совещания глава государства заслушал доклады министров по ряду оперативных вопросов, требующих быстрого решения. Владимир Путин, в частности, предупредил об опасностях паводков и природных пожаров для нескольких регионов. Он подчеркнул: какие бы сюрпризы природа не преподносила, в стране должны быть готовы к любому развитию событий.

Президент также поручил проанализировать ситуацию в лесопромышленном комплексе с учетом вступления в силу c начала будущего года запрета на экспорт необработанной древесины.

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