Собянин рассказал о развитии инфраструктуры МЦД в 2021 году

В столице улучшится транспортное сообщение в 23 районах с населением более 2,5 миллиона человек

Реконструкцию участка "Каланчёвская - Курская" Московской железной дороги завершат на полтора года раньше. Об этом рассказал Сергей Собянин, осматривая ход работ. Сейчас специалисты прокладывают 16,5 километра новых путей. В результате пропускная способность на участке увеличится в два раза. Это позволит запустить движение четвертой линии Московских центральных диаметров.

Стремительные "Ласточки", курсирующие по МЦД, проезжают станцию "Каланчевская" медленно - меры безопасности. Здесь идет масштабная реконструкция. При этом движение поездов не останавливают. Следующая за "Каланчевской" - "Курская". Именно отрезок между этими станциями называют горлышком. Самый проблемный участок московского железнодорожного узла. Ход его ремонта прямо из окна вагона осмотрел Сергей Собянин.

"Мы решились и пошли на эту реконструкцию. Реконструкция проводится в сложнейших условиях непрекращающегося движения железнодорожных составов по действующей инфраструктуре. Очень сложный проект. Тем не менее, на сегодняшний день 45% от объема реализовано, и железнодорожники активно работают над ним", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкция требуется для строительства МЦД-4. Сергей Собянин назвал новый диаметр самым востребованным и самым объемным из всех проектов МЦД. Он соединит подмосковные города Железнодорожный и Апрелевку. Протяженность - 86 километров, 37 станций. В столице улучшится транспортное сообщение в 23 районах с населением более 2,5 миллиона человек. Суточный пассажиропоток четвертого диаметра может составить почти полмиллиона. Это показатель, близкий к сегодняшнему рекорду МЦД.

"Первые два диаметра показывают свою эффективность. Буквально вчера мы получили новый рекорд по количеству пассажиров, которые за сутки проехали на МЦД-1 и МЦД-2. Это 575 тысяч пассажиров в сутки", - сказал Собянин.

Реконструкция участка "Каланчевская - Курская" потребует некоторых ограничений и изменений в движении поездов. Так, в мае пассажирские составы, прибывающие на Курский вокзал, будут перенаправлены на Восточный. Новый вокзал станет десятым в столице. Его предстоящее открытие - без преувеличения - событие века. Самый молодой железнодорожный узел в Москве на сегодня - Киевский вокзал. Он был открыт в 1918 году. С 29 мая поезда МЦД на участке "Каланчевская - Курская" будут ходить в реверсивном режиме. Их количество придется уменьшить, а интервалы, соответственно, увеличить. Так продлится год. Новые пути - четыре вместо двух, появятся здесь в мае 2022 года. Еще некоторое время потребуется для полного завершения работ.

"В марте 2023 года мы введем полностью этот участок - 16,5 километра. Будет четыре пути. Мы в два раза увеличим количество поездов, которые могут здесь проехать", - заявил Олег Тони, заместитель генерального директора, начальник центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов РЖД.

"Я надеюсь, что те планы, которые были поддержаны и утверждены президентом Российской Федерации, будут выполнены", - сказал мэр столицы.

Продолжением реконструкции участка "Каланчевская - Курская" станет отрезок в сторону станции "Нижегородская" - тоже часть будущего МЦД-4. Здесь также проложат дополнительный путь. Это планы, к реализации которых приступят после завершения текущих работ.

Павел Прокопенко. Илья Ушаков, Евгений Рыбин, Дмитрий Андрианов. "ТВ Центр".

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