Путин назвал нестабильной доходную базу регионов

Не во всех субъектах растет деловая активность

В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин отметил, что сейчас доходная база регионов остается во многом нестабильной.

"Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности", - отметил глава государства (цитата по ТАСС).

Он при этом добавил, что тенденции к восстановлению российской экономики постепенно закрепляются, а тема региональных финансов постоянно находится в поле зрения властей.

За последнее время, продолжил президент, был реализован ряд мер поддержки регионов. Так, в 2020 году было выделено 280 миллиардов рублей прямых дотаций, а также 223 миллиарда - специальных бюджетных кредитов.

Обратившись к губернаторам, Путин попросил представить предложения, которые позволили бы повысить темпы экономического роста.

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