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Главный терапевт Минздрава обратилась к россиянам с просьбой

16:41
  • среда
  • 31 марта 2021

Медик призвала граждан пройти вакцинацию от коронавируса "как можно быстрее"

В России зарегистрированы три эффективные и безопасные вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, которые прошли "жернова доказательной медицины и регуляторных органов". Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина. Она призвала россиян "как можно быстрее" пройти вакцинацию, передает РИА Новости.

"Я просто хочу сказать, что ни одна вакцина не доходит до человека, если она не прошла жернова, очень строгие жернова все той же доказательной медицины, всех тех же регуляторных органов. Поэтому совершенно авторитетно могу заявить, что все три вакцины эффективны и безопасны. Самое главное, хочу обратиться ко всем, кто нас видит - привейтесь. Привейтесь как можно быстрее любой вакциной", - сообщила в среду Драпкина.

За последние сутки в России выявлено 8275 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 408 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10176 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4545095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98850 летальных исходов, выздоровели 4166172 человека.

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