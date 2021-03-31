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Посол Антонов заявил об уничтожении США отношений с Россией

16:54
  • среда
  • 31 марта 2021

Вашингтон раскручивает санкционную спираль

На расширенном заседании комитетов по международным делам и по обороне и безопасности Совета Федерации выступил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, которого ранее вызвали в Москву для консультаций.

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"Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру непростых связей между нашими странами", - сказал он, охарактеризовав нынешние российско-американские отношения как находящиеся в глубочайшем кризисе.

По словам дипломата, администрация Джо Байдена раскручивает санкционную спираль под надуманными предлогами, Москва же выступала и продолжает выступать за прагматичный, равноправный диалог.

Несмотря на сохраняющиеся между странами разногласия, заключил посол, по многим темам Россия и США должны взаимодействовать. Примером тому служит договоренность Владимира Путина с американским коллегой о продлении СНВ-3, передает ТАСС.

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