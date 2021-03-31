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Врач оценила влияние пандемии на сон россиян

17:14
  • среда
  • 31 марта 2021

Эксперты уверены, что оно есть

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Оксана Драпкина отметила, что во время пандемии коронавируса россияне стали хуже засыпать.

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"Но тем не менее ранние пробуждения все равно есть", - добавила специалист, которую цитирует РИА "Новости".

По словам врача, в период самоизоляции уменьшилось время на физическую активность - опросы показали значительную потребность у населения в онлайн-тренировках и онлайн-занятиях.

Ранее доктор медицинских наук Роман Бузунов сообщил, что медики зафиксировали лавинообразный рост числа страдающих бессонницей пациентов за время пандемии. Связь с непосредственным влиянием вируса на мозг пока не установлена, отметил он, однако роль стресса несомненна.

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