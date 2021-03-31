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Путин дал 14 дней на подготовку параметров поддержки регионов

17:13
  • среда
  • 31 марта 2021

Этот вопрос будет учтен в послании президента Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин поручил правительству за две недели подготовить параметры поддержки регионов. Необходимо, чтобы этот вопрос был учтен в послании президента Федеральному собранию, заявил глава государства во время совещания с членами правительства в среду.

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"Хочу напомнить, что сейчас идет активная работа над посланием Федеральному собранию. В этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году, чтобы я мог учесть это в послании", - обратился глава государства к участникам совещания (цитата по ТАСС).

Ранее в Кремле сообщили, что окончательное решение о дате выступления с посланием Федеральному собранию принимает президент России Владимир Путин.

"Мы скоро объявим о дате оглашения послания. Когда будем готовы, когда будет окончательное решение президента. Президент оглашает, поэтому сначала должно быть его окончательное решение", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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