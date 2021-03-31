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Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

17:35
  • среда
  • 31 марта 2021

Она вскоре будет опубликована

Как сообщил в среду Дмитрий Песков, Владимир Путин и сотрудники администрации президента России сдали декларации о доходах за 2020 год.
Путин дал 14 дней на подготовку параметров поддержки регионов

"Они будут опубликованы в установленные сроки", - уточнил кремлевский спикер, передает ТАСС.

Высокопоставленные государственные служащие, согласно закону, обязаны ежегодно до 1 апреля отчитываться о доходах, расходах и имуществе. При этом для ряда чиновников срок истекает 30 апреля.

Сведения после проверки деклараций в течение 14 дней публикуются на официальных сайтах соответствующих органов власти.

В 2020-м Путин задекларировал доход за 2019 год в размере 9,7 миллиона рублей. В документе было указано, что у главы государства в собственности находятся квартира площадью 77 квадратных метров, гараж площадью 18 квадратных метров. Кроме того, в пользовании у российского лидера была квартира площадью 153,7 квадратного метра и гараж 18 квадратных метров.

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