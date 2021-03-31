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Минцифры сообщило о запуске новой версии портала госуслуг

17:46
  • среда
  • 31 марта 2021

Старая будет закрыта уже в этом году

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил на видеосовещании с президентом и правительством о запуске в тестовом режиме новой версии портала госуслуг.
Результаты тестов на COVID станут доступны на портале госуслуг

"Все желающие могут с ней ознакомиться", - сказал глава Минцифры.

Был осуществлен переход на новую архитектуру, кроме того, меняется формат взаимодействия с пользователями: общение строится по принципу "вопрос - ответ".

Как объяснил Шадаев, в новой версии пользователя проводят через сценарии получения услуг, чтобы становилось наглядно понятно, какой в каждом конкретном случае нужен набор документов.

В третьем квартале этого года, передает РИА "Новости", старая версию портала будет закрыта.

"Госуслуги" работают уже 12 лет. Там зарегистрировано около 103,2 миллиона россиян.

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