Прогноз по банковскому сектору России изменился на "стабильный"

Макроэкономическая ситуация в стране улучшается

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по российскому банковскому сектору, пишет ТАСС со ссылкой на старшего кредитного эксперта агентства Ольгу Ульянову.

"Прогноз меняется с "негативного" на "стабильный", - сообщила она, уточнив, что связаны изменения с улучшением макроэкономической ситуации в стране.

Как ожидают в Moody’s, в 2021 году ВВП России вырастет на 2,3% в 2021 году и на 2,1% в 2022-м. Прогнозируется также и рост рост цен на нефть.

Кроме того, отмечено ослабление коронавирусных ограничений, что должно привести к активизации деятельности предприятий.

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