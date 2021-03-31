"Лучше бы их самих поместить в ловушку": Путин обрушился на губернаторов

Президент обратил внимание на ситуацию, когда главы регионов бюджетным кредитам предпочитают коммерческие

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что власти будут решать ситуацию, когда губернаторы бюджетным кредитам предпочитают коммерческие, загоняя бюджеты в ловушку. Глава государства считает, что таких плохо работающих чиновников "лучше бы самих поместить в ловушку… соответствующую".

"Помню, на мое удивление, выяснялось тогда, что некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты или заместить их, не делали этого, а предпочитали по накатанной брать деньги в кредитных организациях и накапливать небюджетный, коммерческий долг. Зачем они это делали? Открытый вопрос. Их бюджеты оказались в ловушке, но лучше бы их самих поместить в ловушку... соответствующую", - заявил Путин. ТВЦ.RU публикует видео с совещания президента с членами правительства.

В ходе мероприятия Путин также призвал не предвосхищать решения по ключевой ставке, так как этот вопрос находится в компетенции Центробанка. Он заявил об этом после того, как врио главы Мордовии Артема Здунова сказал, что стоимость обслуживания коммерческих кредитов регионов будет увеличиваться, "так как будет расти ключевая ставка".

"Что касается ключевой ставки, то давайте оставим этот вопрос на решение регулятора, Центрального банка", - заметил Путин. 19 марта Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 процентных пункта, до 4,5% годовых, и допустил ее повышение на следующих заседаниях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram