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Убийце главы стройуправления МВД вынесли приговор

18:16
  • среда
  • 31 марта 2021

Инцидент произошел в Москве в 2017-м

Убийца гендиректора ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД" Николая Волкова приговорен московским судом к 15 года и 6 месяцам колонии строгого режима, передает РИА "Новости" со ссылкой на Генпрокуратуру.
Суд вынес приговор соучастнику убийства следователя в Подмосковье

Ранее 41-летний Юрий Гуйва, так зовут подсудимого, он гражданин Украины, был выдан России Польшей. Его признали виновным в убийстве, разбое, а также незаконном обороте оружия.

Инцидент произошел в марте 2017 года на Осенней улице в Москве. За исполнение убийства с целью хищения финансовых документов Гуйве заплатили 3 миллиона рублей. 27 марта он отобрал у Волкова портфель с документами и застрелил его.

Организатор был осужден в 2019 году, он получил 10 лет колонии.

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