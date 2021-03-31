Регулятор ЕС не стал ограничивать применение вакцины AstraZeneca

ЕМА считает препарат полностью безопасным

Руководитель Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук заявила, что регулятор не находит оснований для ограничения использования вакцины от коронавируса AstraZeneca (недавно переименована в Vaxzevria) отдельными группами населения.

"Согласно научным данным, на данный момент нет оснований для того, чтобы ограничивать использование вакцины отдельными группами населения", - приводит слова Кук ТАСС.

Ранее использование AstraZeneca гражданами старше 60 лет ограничила Германия - среди жителей ФРГ были зафиксированы новые случаи тромбоза. Прямой связи этих эпизодов с вакцинацией установлено не было.

Всего в Германии прививку препаратом AstraZeneca получили почти 2,7 миллиона человек.

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