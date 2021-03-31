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Регулятор ЕС не стал ограничивать применение вакцины AstraZeneca

18:31
  • среда
  • 31 марта 2021

ЕМА считает препарат полностью безопасным

Руководитель Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук заявила, что регулятор не находит оснований для ограничения использования вакцины от коронавируса AstraZeneca (недавно переименована в Vaxzevria) отдельными группами населения.
ЕС решил наказать AstraZeneca за нарушение графика поставок вакцины

"Согласно научным данным, на данный момент нет оснований для того, чтобы ограничивать использование вакцины отдельными группами населения", - приводит слова Кук ТАСС.

Ранее использование AstraZeneca гражданами старше 60 лет ограничила Германия - среди жителей ФРГ были зафиксированы новые случаи тромбоза. Прямой связи этих эпизодов с вакцинацией установлено не было.

Всего в Германии прививку препаратом AstraZeneca получили почти 2,7 миллиона человек.

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