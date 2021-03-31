Молдавия ввела режим ЧП из-за коронавируса

Он начинает действовать с 1 апреля

С 1 апреля по 30 мая в Молдавии вводится режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом, такое решение, передает РИА "Новости", было принято депутатами на экстренном заседании в среду.

"Проект решения парламента был принят голосами 52 депутатов", - уточнила на заседании спикер парламента Зинаида Гречаный.

Отказались проголосовать "за" партии Pro Moldova, "Действие и солидарность", "Платформа "Достоинство и правда" и Демпартия.

Каждое министерство страны должно в ближайшее время представить связанный с режимом ЧП план действий. Могут быть введены: карантин, специальный режим въезда/выезда из страны, запрет на проведение массовых мероприятий, режим мобилизации граждан.

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