Молдавия ввела режим ЧП из-за коронавируса

Он начинает действовать с 1 апреля
С 1 апреля по 30 мая в Молдавии вводится режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом, такое решение, передает РИА "Новости", было принято депутатами на экстренном заседании в среду.
"Проект решения парламента был принят голосами 52 депутатов", - уточнила на заседании спикер парламента Зинаида Гречаный.
Отказались проголосовать "за" партии Pro Moldova, "Действие и солидарность", "Платформа "Достоинство и правда" и Демпартия.
Каждое министерство страны должно в ближайшее время представить связанный с режимом ЧП план действий. Могут быть введены: карантин, специальный режим въезда/выезда из страны, запрет на проведение массовых мероприятий, режим мобилизации граждан.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram