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Как смотреть видеоарт Билла Виолы? Отвечает куратор Ольга Шишко

11:12
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Искусствовед объяснила приемы художника

В России впервые проходит персональная выставка американского художника Билла Виолы. Более двух десятков работ признанного классика и пионера видеоарта показывает Пушкинский музей. В своих работах Виола рассуждает о жизни, смерти и трансформации человека и отсылает зрителей к шедеврам мировой живописи. О чем еще предлагает подумать художник? Как смотреть видеоарт Виолы? И на что обратить внимание, чтобы лучше понять его выставку движущихся полотен? На вопросы "ТВ Центра" ответила искусствовед, сокуратор выставки Билла Виолы, заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Шишко.

Если человек давно следит за видеоартом или в целом за языком современных художников, то познакомиться с работами Виолы можно и без подготовки, объяснила искусствовед. “Я разговаривала со многими людьми, которые посетили выставку, и понимаю, что тем, у кого есть бэкграунд в современном искусстве, не надо вообще ничего читать, а надо идти на связь с Биллом Виолой”, - предлагает Шишко. 

Специалист в области искусства новых технологий при этом соглашается, что часть публики может испытать недоумение, ведь текущая экспозиция стала первой выставкой видеоискусства в России в классическом музее. “Отдельные работы видеоарта и раньше показывали, но так, чтобы в главном пространстве музея показали сразу 23 работы одного художника - это впервые”, - сказала Шишко.

Фрагмент работы Билла Виолы "Огненная женщина"

 

Автор видео: Билл Виола. Огненная женщина. 2005. Видео/звуковая инсталляция. 11'12’’. © Студия Билла Виолы

Для лучшего понимания работ эксперт советует ознакомиться с образовательной онлайн-программой, которую специально к выставке Виолы подготовили сотрудники ГМИИ им. А. С. Пушкина. “Там есть лекция, которую читает Кира Перов – это жена и директор студии Билла Виолы и сокуратор нашей выставки. Если я в своей лекции больше рассказываю про работы и про выставку, про связь с временами и с историей искусства - с работами Караваджо, Босха, Дюрера, Рембрандта - то Кира Перов рассказывает о том, как создавались работы художника, почему Билл Виола выбирает метод замедления”, - рекомендует куратор.

На вопрос о том, как смотреть работы Виолы, Шишко предлагает увидеть художника с разных сторон:  и как философа, и как творца, и как человека, который продолжает познавать мир. Куратор также подсказывает: художника интересуют люди и их эмоции.

Фрагмент работы Билла Виолы "Комната Катерины"

 

Автор видео: Билл Виола. Комната Катерины. 2001. Цветной видеополиптих на пяти плоских панельных экранах. 18’39”. © Студия Билла Виолы

“Билл Виола - современный художник, поэтому, мне кажется, он иногда предрекает какие-то вещи, предчувствует, иногда чувствует, чего нам не хватает. Он начинал в 70-е годы, и замедление (эффект замедленной съемки, который используется в видеоарте Билла Виолы - прим. ред.) было его методом работы с самого начала. Он замедлял жизнь. Пытался противостоять информационному шуму. Для него замедление, конечно, это ещё и попытка остановить историю”, - объясняет искусствовед.

Одна из главных работ на выставке Виолы - “Квинтет изумленных” из серии “Страсти”. Используя 300 кадров в секунду вместо 24, художник, поясняет Шишко, будто пытается “вывернуть наизнанку эмоции” и показать слепок человека. Работу можно рассматривать и как высказывание на тему нехватки сострадания в современном мире, - предлагает варианты интерпретации куратор выставки.

Фрагмент работы Билла Виолы "Квинтет изумленных"

 

Автор видео: Билл Виола. Квинтет изумленных. 2000. Цветная видеопроекция на экране. 15’20”. © Студия Билла Виолы

Чтобы лучше понять творчество Виолы, эксперт рекомендует обратиться к его биографии, а также историям из его жизни. Одну из таких Шишко передает так:

“Будучи очень молодым человеком, вместе со своей женой Кирой Перов он попал на 17 месяцев на стажировку в Японию. У него даже появился учитель по дзэну, который всегда говорил: "Остановите свой мозг. Вы должны невидимое сделать видимым".

Куратор в ходе беседы также добавляет, что используемый художником с 70-х годов прием замедления не теряет актуальности в настоящее время - или даже обретает новые смыслы. “Мы все сейчас замедлились во время пандемии COVID-19”, - заключила Шишко.

Выставка “Билл Виола. Путешествие души” проходит в главном здании Пушкинского музея. Экспозиция из 23 медиаработ художника открыта до 30 мая. Погружение в видеоарт может занять несколько часов, предупреждает куратор.

Антон Пичугин. “ТВ Центр”.

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