"Скучаем по вашему уютному дому": Галкин записал видеопоздравление для Вайкуле

Исполнительнице хита "Вернисаж" в среду исполнилось 67 лет

Певице Лайме Вайкуле в среду исполнилось 67 лет. Звезда советской эстрады, исполнительница хита "Вернисаж" 31 марта принимает поздравления от родных, близких и своих поклонников, в том числе и других российских звезд.

С теплыми словами в адрес артистки публично выступил телеведущий, муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин. Шоумен и его семья, как известно, дружат с Вайкуле и часто проводят время вместе в Юрмале. Однако из-за пандемии Галкин и Пугачева уже год не могут въехать в Прибалтику.

В среду Галкин записал видеообращение к Лайме Вайкуле, которое опубликовал в сторис Instagram. "Лайма, дорогая, поздравляю с днем рождения. Чтобы ты всегда была такой же красавицей обворожительной, чтобы ты пьянила своим талантом зрителей и чтобы радовала нас дружескими встречами. Скучаем по вашему потрясающему, уютному дому, по Юрмале. Обязательно увидимся", - обратился он к подруге.

Поздравила Вайкуле и сама Алла Пугачева. В своем микроблоге в Instagram она поделилась фотографией с Лаймой Вайкуле и подписала: "С днем рождения милая наша Лаймочка!!! Радости и здоровья. До встречи в дюнах".

Пугачева неслучайно написала о встречи в дюнах. Вместе подруги снимают юмористические ролики под названием "ДамыСДюн".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram