МИД отреагировал на санкции Австралии против россиян

Они не останутся без ответа

Австралия ввела санкции против четырех связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста компаний из России. В черный список также попало одно физическое лицо. Ситуацию прокомментировали в российском Министерстве иностранных дел.

"Недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны", - приводит РИА "Новости" заявление официального представителя МИД Марии Захаровой.

Она добавила, что после воссоединения Крыма с Россией Канберра придерживаясь принципа "западной солидарности", взяв курс на деградацию российско-австралийских отношений. Это, подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, демонстрация отсутствия самостоятельности Австралии во внешней политике.

По словам Захаровой, Австралия поддерживает даже самые нелепые антироссийские выпады со стороны США, отказываясь объективно оценить положение дел в Крыму.

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