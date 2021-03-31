ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве отреагировали на переговоры Путина, Макрона и Меркель

19:43
  • среда
  • 31 марта 2021

В офисе Владимира Зеленского призывают не верить фейкам о том, что "большие дяди вели разговоры про Украину"

В офисе президента Украины призвали не искать тайных смыслов в прошедших накануне без участия Киева переговорах президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном (лидеры "нормандского формата"), на которых в том числе обсуждалась ситуация в Донбассе.

"Не все межгосударственные обсуждения требуют обязательного нашего присутствия. За столом не сидели десятки других стран, включая те же США", - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Facebook. Он призвал украинцев не верить фейкам о том, что "большие дяди вели разговоры про Украину без Украины".

В Кремле ранее сообщили, что безальтернативность Минских соглашений была главной темой на переговорах Путина, Меркель и Макрона. Никаких "красных линий" российская сторона не обозначала, они и так хорошо известны, рассказал ранее пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.