В Киеве отреагировали на переговоры Путина, Макрона и Меркель

В офисе Владимира Зеленского призывают не верить фейкам о том, что "большие дяди вели разговоры про Украину"

В офисе президента Украины призвали не искать тайных смыслов в прошедших накануне без участия Киева переговорах президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном (лидеры "нормандского формата"), на которых в том числе обсуждалась ситуация в Донбассе.

"Не все межгосударственные обсуждения требуют обязательного нашего присутствия. За столом не сидели десятки других стран, включая те же США", - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Facebook. Он призвал украинцев не верить фейкам о том, что "большие дяди вели разговоры про Украину без Украины".

В Кремле ранее сообщили, что безальтернативность Минских соглашений была главной темой на переговорах Путина, Меркель и Макрона. Никаких "красных линий" российская сторона не обозначала, они и так хорошо известны, рассказал ранее пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков.

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