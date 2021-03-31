ФСБ обнародовала письмо Дзержинского о слежке за Сталиным

Оно датировано 1925 годом

В преддверии 100-летия отряда особого назначения Всероссийской чрезвычайной комиссии ФСБ обнародовала ряд архивных документов, среди которых оказалось письмо 1925 года основателя и главы ВЧК Феликса Дзержинского о замеченной им слежке за Иосифом Сталиным.

"Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас", - написал тогда Дзержинский.

Далее в письме он сообщает, что был и другой "тип", замеченный позже, который тоже читал объявление, и "если это не наши", то "надо понаблюдать".

Дата создания отряда особого назначения ВЧК - 1 апреля 1921 года. Его задачей была борьба с внутренними врагами Советской власти. Также отряд занимался охраной государственных объектов в Москве. Дислоцировался на Большой Лубянке, 11.

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