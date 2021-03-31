Трамп высказался о своем участии в выборах 2024 года

Рассчитывает ли экс-президент вернуться в Белый дом?

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал интервью супруге своего сына Ларе, выдержки из которого в среду публикуют американские СМИ - в частности, New York Post.

Экс-главу государства среди прочего спросили, намерен ли он баллотироваться в 2024 году.

"Вы можете надеяться. Это я могу сказать. Мы любим нашу страну. Мы должны помочь нашей стране", - ответил Трамп.

Он при этом заявил, что его администрации удалось добиться успехов в политике в отношении Китая, Ирана и КНДР.

Ранее Трамп отмечал, что примет окончательное решение о своем политическом будущем после промежуточных выборов в США в 2022 году.

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