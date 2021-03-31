"Онлайн не получится": Лавров пошутил о будущем человечества

Министр принял участие в специальной сессии ближневосточной конференции клуба "Валдай"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе специальной сессии ближневосточной конференции клуба "Валдай" иронично высказался по поводу очного формата встречи.

"Абсолютно согласен, что оффлайн работать лучше. По крайней мере человечество продолжит себя только оффлайн. Онлайн не получится", - сказал глава МИД (цитата по РИА "Новости").

Обсуждались на заседании безопасность в Персидском заливе, участие США и НАТО в урегулировании конфликтов в регионе, а также будущие потенциальные встречи лидеров России и Китая.

Ранее в марте Лавров во время визита в Китай появился в маске с надписью FCKNG QRNTN ("чертов карантин"). "И маска, и надпись пришлись министру впору", - было сказано в подписи к видео, появившегося в тиктоке внешнеполитического ведомства.

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