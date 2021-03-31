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"Онлайн не получится": Лавров пошутил о будущем человечества

20:06
  • среда
  • 31 марта 2021

Министр принял участие в специальной сессии ближневосточной конференции клуба "Валдай"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе специальной сессии ближневосточной конференции клуба "Валдай" иронично высказался по поводу очного формата встречи.
Лавров отреагировал на санкции против России и Китая

"Абсолютно согласен, что оффлайн работать лучше. По крайней мере человечество продолжит себя только оффлайн. Онлайн не получится", - сказал глава МИД (цитата по РИА "Новости").

Обсуждались на заседании безопасность в Персидском заливе, участие США и НАТО в урегулировании конфликтов в регионе, а также будущие потенциальные встречи лидеров России и Китая.

Ранее в марте Лавров во время визита в Китай появился в маске с надписью FCKNG QRNTN ("чертов карантин"). "И маска, и надпись пришлись министру впору", - было сказано в подписи к видео, появившегося в тиктоке внешнеполитического ведомства.

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