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Ректора МГИМО переизбрали на седьмой срок

20:29
  • среда
  • 31 марта 2021

Анатолий Торкунов занял эту должность в 1992 году

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Анатолий Торкунов, ректор Московского государственного института международных отношений, еще на один срок остается на своей должности. Об этом пишет ТАСС.
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"В этой связи подготовлен и подписан соответствующий приказ", - отметил министр, поздравив Торкунова с назначением и пожелав ему успехов.

Торкунов стал ректором МГИМО в 1992 году. Переизбирали его в 1997, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах. По специальности Торкунов кореевед, он выпускник МГИМО, учился с Лавровым на одном курсе. На президентских выборах несколько раз был доверенным лицом Владимира Путина.

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