Открыта регистрация участников нового сезона конкурса "Лидеры России"

После регистрации участники пройдут дистанционный отбор

В среду началась регистрация участников четвертого конкурса управленцев "Лидеры России". Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". На первые три конкурса было подано более 600 тысяч заявок. Финалистами стали 900 участников, а победителями 313 конкурсантов, которые получили образовательные гранты.

Заявка на успех - так можно назвать решение участвовать в конкурсе "Лидеры России". Дату начала регистрации - 31 марта - ждали многие. Лучшей рекламой стали итоги трех предыдущих сезонов этого соревнования - за это время в нем приняли участие больше 660 тысяч человек из 68 стран мира. Вчерашние победители - теперь губернаторы, мэры городов-миллионников, занимают высокие посты в федеральном правительстве и крупнейших российских корпорациях, возглавляют заводы и больницы. Челябинец Дмитрий Прокопьев в числе тех, кто совершил огромный карьерный и личностный прорыв.

"Я не боюсь общаться с чиновниками, я не боюсь вообще задавать вопросы и не боюсь ошибаться. В свои 30 лет я могу возглавить одну из городских поликлиник города-миллионника", - заявил Дмитрий Прокопьев, главный врач городской клинической поликлиники № 8 Челябинска.

"Лидеры России" - это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена в 2017 году по инициативе Владимира Путина с целью дать равные возможности каждому реализовать таланты, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. В этом году конкурс лидеров разделили на 8 отраслевых треков. Среди них "Бизнес и промышленность", "Госуправление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". В апреле также откроются направления "Международный" и "Студенты". Новый сезон проекта будет отличаться от предыдущих, говорят организаторы. Особое внимание уделят отбору исследователей и ученых, а также специалистов в сфере цифровизации, поскольку 2021 год объявлен в России годом науки и технологий.

"Конкурсанты нацелены на развитие и самореализацию в конкретных отраслях. И работодателям, и государственным структурам, и бизнесу нужны не просто управленцы широкого профиля, а профессионалы, знающие все тонкости и проблемы своей сферы деятельности", - заявил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России".

После регистрации участники проходят дистанционный отбор. В ходе тестирования выявляют уровень эрудиции, мышления и управленческого потенциала. Лучшие проходят в полуфинал, а затем и суперфинал. Здесь с конкурсантами будут работать наставники - это больше сотни ведущих управленцев страны.

"В этом проекте не бывает проигравших. Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта - возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя", - заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента России, наставник конкурса "Лидеры России".

За честное судейство при выявлении самых одаренных лидеров отвечает наблюдательный совет. В его состав входят авторитетные руководители и общественные деятели. Проект уже стал надежным социальным лифтом, куда попадают талантливые управленцы новой формации. Их имена станут известны ровно через год.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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