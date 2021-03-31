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Открыта регистрация участников нового сезона конкурса "Лидеры России"

22:46
  • среда
  • 31 марта 2021

После регистрации участники пройдут дистанционный отбор

В среду началась регистрация участников четвертого конкурса управленцев "Лидеры России". Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". На первые три конкурса было подано более 600 тысяч заявок. Финалистами стали 900 участников, а победителями 313 конкурсантов, которые получили образовательные гранты.

Заявка на успех - так можно назвать решение участвовать в конкурсе "Лидеры России". Дату начала регистрации - 31 марта - ждали многие. Лучшей рекламой стали итоги трех предыдущих сезонов этого соревнования - за это время в нем приняли участие больше 660 тысяч человек из 68 стран мира. Вчерашние победители - теперь губернаторы, мэры городов-миллионников, занимают высокие посты в федеральном правительстве и крупнейших российских корпорациях, возглавляют заводы и больницы. Челябинец Дмитрий Прокопьев в числе тех, кто совершил огромный карьерный и личностный прорыв.

"Я не боюсь общаться с чиновниками, я не боюсь вообще задавать вопросы и не боюсь ошибаться. В свои 30 лет я могу возглавить одну из городских поликлиник города-миллионника", - заявил Дмитрий Прокопьев, главный врач городской клинической поликлиники № 8 Челябинска.

"Лидеры России" - это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена в 2017 году по инициативе Владимира Путина с целью дать равные возможности каждому реализовать таланты, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. В этом году конкурс лидеров разделили на 8 отраслевых треков. Среди них "Бизнес и промышленность", "Госуправление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". В апреле также откроются направления "Международный" и "Студенты". Новый сезон проекта будет отличаться от предыдущих, говорят организаторы.  Особое внимание уделят отбору исследователей и ученых, а также специалистов в сфере цифровизации, поскольку 2021 год объявлен в России годом науки и технологий.

"Конкурсанты нацелены на развитие и самореализацию в конкретных отраслях. И работодателям, и государственным структурам, и бизнесу нужны не просто управленцы широкого профиля, а профессионалы, знающие все тонкости и проблемы своей сферы деятельности", - заявил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России".

После регистрации участники проходят дистанционный отбор. В ходе тестирования выявляют уровень эрудиции, мышления и управленческого потенциала. Лучшие проходят в полуфинал, а затем и суперфинал. Здесь с конкурсантами будут работать наставники - это больше сотни ведущих управленцев страны.

"В этом проекте не бывает проигравших. Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта - возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя", - заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента России, наставник конкурса "Лидеры России".

За честное судейство при выявлении самых одаренных лидеров отвечает наблюдательный совет. В его состав входят авторитетные руководители и общественные деятели. Проект уже стал надежным социальным лифтом, куда попадают талантливые управленцы новой формации. Их имена станут известны ровно через год.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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Участники конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
Участники конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
Сергей Собянин на форуме "Лидеры России"
Сергей Собянин на форуме "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
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