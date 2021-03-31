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"Голый популизм и капитализм": Путин предостерег бизнес и профсоюзы от ошибок

22:21
  • среда
  • 31 марта 2021

Президент рассказал, как должен вести себя "нормальный современный человек"

В двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки регионов. Такое поручение дал в среду Владимир Путин в ходе совещания с министрами. Государство также окажет помощь предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году. Об этом президент заявил во время подписания нового трехлетнего генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством.

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Генеральное соглашение между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством - документ для российской экономики краеугольный. Именно совместная работа всех трех сторон помогла минимизировать ущерб от пандемии. Теперь, говорит Владимир Путин, нужно ставить новые цели. А именно вернуть рынок труда к показателям докоронавирусного 2019 года.

"Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам: на каждого в течение полугода перечислит работодателю три минимальных размера оплаты труда", - сообщил Путин.

При этом в зачет пойдут и такие формы занятости, как дистанционная. Пандемия дала стимул к их развитию. И это на пользу экономике. Но нельзя забывать об условиях труда, в том числе оказании квалифицированной медицинской помощи.

"Предлагаю подумать о расширении программ льготного лечения и реабилитации работников в профсоюзных и корпоративных санаториях и домах отдыха - у профсоюзов сохранилась большая сеть таких учреждений. И, прежде всего, такие путёвки должны предоставляться людям - думаю, вы со мной согласитесь, - которые переболели коронавирусом в тяжёлой форме, имели серьёзные осложнения", - заявил президент.

Правительство, отметила вице-премьер Татьяна Голикова, эту задачу держит на особом контроле. "Конечно, пандемия внесла свои коррективы и вы это хорошо знаете,  нам пришлось и приходилось разворачивать ковидные койки, но сейчас мы уже можем сказать, что с пика - 279 тысяч коек, которые  были у нас развернуты зимой, мы уже ушли на 119. И я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры", - сообщила она.

Вместе государство, бизнес и профсоюзы буду работать и над программами переподготовки кадров. Особую поддержку здесь получат те, кому работу сейчас найти сложнее всего: молодые мамы после декрета, люди с ограниченными возможностями и граждане предпенсионного возраста.

Цель государства, отмечает президент – это рост реальных доходов граждан. Программы поддержки предпринимателей находятся в приоритете. Однако бизнес должен осознавать свою ответственность, говорит Владимиру Путину глава Федерации независимых профсоюзов, предлагая - в некоторых случаях - решать проблему кардинально.

"Профсоюзная сторона предлагала в некоторых необходимых случаях при процедуре банкротства использовать механизм национализации для социально значимых стратегических предприятий. В том числе при выполнении ими общественных важных функций, в том числе сохранения занятости", - сказал Михаил Шмаков.

"Мы с вами понимаем, что эта мера - национализация - она носит крайний характер. Но да, такой инструмент возможен. Такой инструмент используется в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями, здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги-то государственные выделяются. И выделяются исправно.  Ритмично. И без всяких задержек", - заявил глава государства.

Особая роль социального партнерства между предпринимателями и наемными сотрудниками  теперь записана в Конституции. Сегодня, подчеркивает президент, совместная работа бизнеса и профсоюзов просто необходима. И тем, и другим.

"Да, конечно, цель бизнеса, на первый взгляд - извлечение прибыли, но нормальный современный человек, современный предприниматель, понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм, он неприемлем абсолютно. Потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. То же самое, кстати говоря, и о профсоюзах. Требования, основанные только на голом популизме, тоже ведут к разрушению предприятия и бизнеса, который и создает рабочие места", - сказал президент России.

К чему приводит "дикий капитализм", хорошо видно на примере Башкирской содовой компании. Прошлым летом против ее деятельности рядом с месторождением Куштау проходили многотысячные митинги. Позже, по решению суда,  96% акций БСК были переданы в собственность государства.  Сегодня на совещании с правительством глава государства распорядился передать часть пакета республике Башкортостан.  Обсудили на заседании и ситуацию с паводками и лесными пожарами. А также выполнение программы помощи регионам в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Поддержку продолжат. Однако сделают более адресной в зависимости от ситуации в каждом субъекте Федерации.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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