Доклад специалистов ВОЗ о происхождении COVID-19. Что важно знать

К каким выводам пришли эксперты всемирной организации и как на них отреагировали в мире?

Пекин отверг обвинения ряда западных стран в том, что правительство якобы вмешивалось в работу миссии ВОЗ в Ухане. МИД КНР высоко оценил доклад организации о возможном происхождении коронавируса. Специалисты ВОЗ сочли наиболее вероятным сценарий передачи вируса от животного к другому животному, а уже затем к человеку. Но в Китае считают, что рынок в городе Ухань совсем не обязательно стал первым местом заражения.

"Ту самую злополучную летучую мышь никто из людей, скорее всего, не ел", - это главный вывод из доклада Всемирной организации здравоохранения. Однако специфические вкусовые пристрастия китайцев все же сыграли с человечеством злую шутку. Искать нужно какого-то промежуточного зверя вроде панголина или кошки - таков, по мнению экспертов, наиболее вероятный сценарий возникновения коронавируса. Есть еще маловероятный - через замороженные продукты. Ну и совсем что-то на грани фантастики - искусственное происхождение опасного вируса. В докладе, впрочем, никаких категорических суждений.

"Версия о распространении вируса в результате инцидента в лаборатории была признана крайне маловероятным вариантом. Мы по-прежнему полагаем, что центр распространения вируса находится в Ухане или рядом с городом", - заявил Питер Бен Эмбарек, руководитель экспертной группы ВОЗ.

В Штатах, где вирус еще в прошлом году назвали китайским, таким выводом экспертов явно недовольны. "Я по-прежнему считаю наиболее вероятным источником этого вируса лабораторию в Ухане. Возможно, он как-то вырвался оттуда", - сообщил Роберт Редфилд, бывший директор Центров по контролю и профилактике инфекционных заболеваний.

"Республиканцы, как и некоторые демократы, хотели, чтобы основная часть нагрузки за распространение коронавирусной инфекции легла на Китай. Например, предъявлять финансовые иски или компенсации. Особенно это важно потому, что Китай относительно неплохо прошел через пандемию и сейчас растет. В то время как европейские коллеги сейчас проходят третью волну. Поэтому с этой точки зрения это еще и политическая составляющая", - заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Пожалуй, ни по одному вопросу позиции двух непримиримых американских администраций – действующей и предыдущей - так не совпадали. Бывший госсекретарь Майк Помпео в Twitter напомнил, что уже давно призывал Вашингтон покинуть Всемирную организацию здравоохранения. Та, по его словам, вступила в сговор с Китаем и дезинформирует мировое сообщество. Тон Белого дома сдержан, но тоже предельно ясен.

"Специалистам ВОЗ не хватило открытости и прозрачности китайской стороны. Мы не приблизились к пониманию или большему знанию по сравнению с тем, что было шесть-девять месяцев назад относительно происхождения этого вируса", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Поднебесной миссия ВОЗ работала почти два месяца. Специалисты сами выбирали какие места посещать и какие пробы необходимы для детального изучения, так что все упреки западных партнеров, как минимум, неуместны.

"Это убедительное доказательство того, что они не уважают науку и используют расследование для своих политических манипуляций. Хотела бы лишь уточнить, почему иностранные СМИ не сообщают о лаборатории "Форт-Детрик". Новости о ней были в июне 2019 года, но потом их не стало. Почему вы храните молчание?" – заявила Хуа Чуньин, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.

"Так завелся или завезли" - главный вопрос, которым задается Пекин. В октябре 2019 года в том самом Ухане прошли армейские игры. В них приняли участие 10 тысяч человек из более чем сотни стран мира. Через несколько недель был зарегистрирован нулевой пациент с COVID-19. Китай свою роль в расследовании, считают власти страны, полностью выполнил и призывает экспертов посмотреть на проблему шире. На дальнейший поиск источника заражения настроена и ВОЗ.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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