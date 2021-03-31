"Близка к нулю": Грызлов оценил репутацию Украины в переговорном процессе

Киевская делегация заняла неконструктивную позицию на переговорах контактной группы, сообщил он

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю.

"На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в формате видеоконференции. Как отметил Грызлов, киевская делегация заняла прежнюю неконструктивную позицию.

Ранее в Киеве отреагировали на прошедшие накануне переговоры Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. По информации Кремля, главной темой разговора лидеров стала безальтернативность Минских соглашений.

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