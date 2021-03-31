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В петербургской квартире нашли мертвым пятилетнего мальчика

21:04
  • среда
  • 31 марта 2021

Назначена судебно-медицинская экспертиза

В управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщили об обнаружении в квартире в Приморском районе города тела пятилетнего мальчика.
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Его обнаружили 31 марта. Начата доследственная проверка. "Осматривается место происшествия, выполняются необходимые мероприятия", - добавили в СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

СМИ пишут, что тело ребенка без одежды нашли на балконе. По словам матери мальчика, тот захлебнулся в ванне.

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