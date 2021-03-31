ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минздрава: привитым от COVID-19 потребуется ревакцинация

21:12
  • среда
  • 31 марта 2021

Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью программе "Вести" на канале "Россия-1" отметил, что сделавшим прививку от коронавирусной инфекции в будущем, скорее всего, потребуется ревакцинация.

Мурашко рассказал о третьей волне пандемии коронавируса в России
Глава Минздрава: в России достаточно вакцин от коронавируса

"Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", - заявил министр.

Он также сообщил, что третья отечественная вакцина, "Ковивак" от центра имени Чумакова, может поступить в гражданский оборот в первой декаде апреля.

Сам Мурашко, по его словам, привился "Спутником V".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.