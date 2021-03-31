Глава Минздрава: привитым от COVID-19 потребуется ревакцинация

Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью программе "Вести" на канале "Россия-1" отметил, что сделавшим прививку от коронавирусной инфекции в будущем, скорее всего, потребуется ревакцинация.

"Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", - заявил министр.

Он также сообщил, что третья отечественная вакцина, "Ковивак" от центра имени Чумакова, может поступить в гражданский оборот в первой декаде апреля.

Сам Мурашко, по его словам, привился "Спутником V".

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