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Москва намерена сохранить магазин "Елисеевский"

21:17
  • среда
  • 31 марта 2021

Город проследит за сохранностью здания

Правительство Москвы намерено сохранить легендарный магазин-гастроном "Елисеевский". Об этом в среду сообщили в пресс-службе департамента городского имущества столицы.

Магазин важен для москвичей и гостей столицы и является уникальным объектом, а также визитной карточкой города. "Точка в этом вопросе не поставлена", - сообщили власти.

"Сегодняшняя ситуация с возможным закрытием "Елисеевского" не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями. Город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет", - объяснили в департаменте (цитата по АГН "Москва").

Там подчеркнули, что вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ним будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения.

С 2005 года розничным оператором магазина является торговая сеть "Алые паруса". Сами помещения принадлежат Москве.

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