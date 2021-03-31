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Во Франции расширили карантин на все регионы

21:37
  • среда
  • 31 марта 2021

По всей стране будет действовать комендантский час

С 3 апреля действующий сейчас в 19 регионах Франции карантин будет расширен на все регионы страны в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщил в среду в телеобращении к нации французский президент Эмманюэль Макрон.

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Действовать новые правила будут в течение четырех недель. Власти, подчеркнул Макрон, усилят контроль и санкции за нарушение режима карантина.

Это означает, что с 19:00 по всей стране будет действовать комендантский час, детские сады, школы и колледжи будут закрыты. Всех работодателей просят по возможности перевести сотрудников на удаленку. Также запрещены поездки без особой причины дальше, чем на 10 километров от места изоляции, передает ТАСС.

Ранее Макрон заявил, что Москва и Пекин якобы пытаются оказывать влияние на другие государства при помощи вакцин от коронавируса, из-за чего уже началась "мировая война нового типа". В Кремле на это заметили, что абсолютно не согласны с французским лидером.

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