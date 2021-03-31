На Ставрополье к врачам с отравлением обратились 155 человек

Следователи взяли пробы на водонапорной станции

В управлении Следственного комитета по Ставропольскому краю сообщили об обращении за медицинской помощью 155 человек в Минераловодском городском округе Ставрополья. 11 человек были госпитализированы, передает ТАСС.

"Диагноз обратившихся - ротавирус и норовирус", - сказано в сообщении.

Следователи взяли пробы воды на водонапорной станции, в водоканале прошла выемка документов, назначены судебные экспертизы. Допрошены более 90 человек, которых признали потерпевшими.

Уточняется, что власти организовали подвоз воды в семь сел Минераловодского округа, развернут инфекционный госпиталь. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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