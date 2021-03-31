Власти Москвы назвали число заболевших коронавирусом после вакцинации

Большинство переносят инфекцию в легкой форме и бессимптомно

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации, передает РИА "Новости". Отмечается, что это - около тысячи москвичей (или 0,1%), при этом подавляющее большинство переносят инфекцию в легкой форме.

"Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около одной тысячи человек", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных. Среди инфицированных легко и бессимптомно болеют свыше 76%.

Иммунитет, напомнили в комплексе социального развития, начинает формироваться уже после первой прививки. Второй укол же дает более длительный эффект, подстегивая иммунный ответ.

Как подчеркнули в соцкомплексе, процесс формирования иммунитета к COVID-19 после прививки - сугубо индивидуальный, так что, пройдя вакцинацию, необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности.

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