В Оксфорде признали нотную грамоту слишком расистской

Классическая музыка расцветала в период колониализма, подчеркивают в университете

Кто там еще не угнетен? Да уже практически все. Всё новые инструменты притеснения, придуманные белым человеком, находят лидеры толерантного мышления. Куда ни посмотри – повсюду угнетатели. Британская "Телеграф" сообщает: в Оксфорде объявили саму нотную грамоту расистской:

"Музыкальная нотация названа колониалистской оксфордскими профессорами, надеющимися деколонизировать учебную программу".

Суть вопроса вот в чем. Классическая музыка расцветала в период колониализма. И кто они, главные пророки продвижения белого превосходства. Мы знаем их имена! Бетховен и Моцарт – самые яркие представители белой музыки рабовладельческого периода. Молчите, скрипки! Умолкни, фортепиано! Гимны справедливости и равноправия зовут нас сбросить академическую классику с корабля истории. По белому листу рассыпаны черные ноты. Сами клавиши рояля кричат о белой гегемонии – 52 белых, а черных всего 36!

Музыка объединяет? В мире, где вчерашние угнетенные ищут воздаяния за былые страдания, и Моцарта с Бетховеном можно запретить.

В Оксфорде, сообщает нам "Телеграф", собираются перестать преподавать игру на фортепиано и дирижирование оркестрами. Эти предметы виноваты в том, что они "структурно центрируют белую европейскую музыку". Вы вообще поняли, о чем это?

Нет! Здесь прервемся. В попытке отстоять честь Бетховена поклонники объявляют его – внимание – чернокожим! Дискуссия длится более года и приводятся серьезные аргументы в пользу этой версии.

Кое-кто там утверждает, что мы здесь толерантностью не отличаемся. Да еще в советские черно-белые времена степень сочувствия к чернокожим была запредельной. А у нас, к тому же, есть Пушкин – с идеальной генеалогией даже для сегодняшнего толерантного мира. Аттракцион покаяния за прошлые грехи достигает апогея. Из Оксфорда сообщают: от нот пока отказываться не будут. Но остается открытым вопрос: почему у них большинство преподавателей белые? Чему они научат будущих музыкантов? Передадут тяжелое наследие колониального прошлого?

Когда услышите Бетховена, остановитесь на секунду. Задумайтесь: даже в музыке все в действительности не так, как на самом деле.

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