Рост пенсий и пособий: что изменилось в жизни россиян с 1 апреля

Это не все изменения

Сегодня в России вступают в силу сразу несколько важных нововведений. С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии - их проиндексируют на 3,4%, что затронет почти 4 миллиона человек. На эти цели выделят около 13 миллиардов рублей, передает "ТВ Центр".

Также начинается прием заявлений на перерасчет пособий малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет. Размер выплаты, который составляет половину суммы от детского прожиточного минимума в регионе, теперь может увеличиться до 75 и даже 100%.

Меняется регламент сдачи экзамена на водительские права. Так называемая площадка исключается. Кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе.

Кроме того, все смартфоны, телевизоры и компьютеры, произведенные с 1 апреля этого года, должны продаваться с предустановленным российским программным обеспечением.



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