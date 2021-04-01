В России стартовал весенний призыв в армию

В военкоматах приняты меры в связи с коронавирусом

Сегодня в нашей стране начинается весенний призыв. На срочную военную службу отправятся свыше 134 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

В военкоматах приняты все необходимые меры безопасности с учетом пандемии. К работе с призывниками допускаются только те сотрудники, которые сделали прививку от коронавируса или переболели и приобрели антитела. В местах сбора проводится дезинфекция, действует перчаточно-масочный режим, а новобранцам делают тесты на COVID.

"Если тесты отрицательные, то призывники начинают проходить опять же все в плановом режиме. Если у кого-то из призывников обнаруживается положительный тест, соответственно, вся команда возвращается - двухнедельный карантин они проходят по месту жительства. После карантина сдают опять же анализы и проходят медкомиссию", - сообщил военный комиссар Кунцевского района ЗАО г. Москвы Андрей Цветов.

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