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В Европе не могут сдержать распространение "британского" штамма COVID-19

09:04
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Президент Франции обратился к нации

Из-за третьей волны коронавируса ряд стран Европы вводит карантин перед Пасхой. В Австрии строгий локдаун действует уже в трех регионах, сообщает "ТВ Центр".
Молдавия ввела режим ЧП из-за коронавируса

Во Франции президент Эммануэль Макрон вынужден был обратиться к нации. Власти не могут сдержать распространение "британского" штамма, и теперь жителям минимум четыре недели придётся сидеть дома. Будут закрыты школы и детские сады. Студенты и ученики полностью перейдут на дистанционное обучение, еще больше сотрудников предприятий и организаций отправятся на удаленку. Макрон призвал французов ограничить число контактов и встреч.

Сегодня на два месяца режим чрезвычайного положения вводит Молдавия. Власти вынуждены пойти на такие меры из-за резкого подъема заболеваемости коронавирусом.

Тем временем в США ошибка при изготовлении препарата "Джонсон энд Джонсон" на одном из заводов привела к потере 15 миллионов доз. Это задержит поставку вакцины этого производителя.  Власти уже начали проверку инцидента.

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