В Алеппо восстановили уникальные башенные часы XIX века

На их ремонт ушло несколько лет

В сирийском Алеппо восстановили уникальные башенные часы, изготовленные в XIX веке английскими мастерами. Во время боевых действий одна из главных достопримечательностей города серьезно пострадала от обстрелов. Ремонт длился несколько лет и вот теперь в кварталах Алеппо вновь слышен звон курантов.

Этот звон жители Алеппо не слышали лет десять, и вот сегодня, впервые после войны, один из главных символов города на площади Баб аль-Фарадж вновь начал отсчитывать часы и минуты.

Часы остановились во время войны. В башню не раз попадали снаряды. Лишь после того, как боевые действия прекратились, сирийские инженеры смогли приступить к восстановлению.

"Прежде чем начать работу, пришлось отмывать башню от грязи. Очень много наслоений накопилось на ней за годы войны", - говорит инженер Тариф Аттора.

Реконструкция продолжалась несколько лет. Если разбитые камни, удалось заменить быстро, то над механизмом пришлось попотеть.

"Точно такие же часы есть в одной из церквей Великобритании. Во время ремонта механизма мы были на связи с инженерами этой фирмы, и пока шла работа, постоянно вели консультации", - рассказывает Аттора.

Часам уже более двух веков. В 1899 году их заказали в Лондоне.

Мухаммед Дамлахи каждый день поднимается по крутой лестнице, чтобы проверить точность хода. И поправляет гирьки, если часы отстают или спешат хотя бы на полминуты.

"Каждые пятнадцать дней я провожу мелкий ремонт, смазываю маслом оси и шестеренки. Во время войны в часы попал снаряд. Но, к счастью, механизм остался пригодным для восстановления", - говорит он.

Сегодня, как и до войны, молоточки в башне вновь отбивают каждый час, наполняя мелодичным звоном все кварталы вокруг площади. А стрелки, словно начали отсчитывать новое, мирное время в истории города.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия, Алеппо.

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