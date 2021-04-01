Назван срок завершения эпидемии коронавируса в России

Незначительный рост заболеваемости возможен к осени

Иммунитет к коронавирусу у россиян выработается к августу. К этому времени можно будет говорить о завершении пандемии COVID-19 в России, считает советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны", - заявил эпидемиолог.

По мнению Малеева, эпидемия в России может закончиться к августу: учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, летом эпидемический потенциал коронавируса сойдет на нет. Некоторый подъем заболеваемости возможен к осени – врач отметил, что люди вернутся из отпусков, будет больше контактов, приводит слова Малеева РИА Новости.

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