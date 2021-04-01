Российские заводы перестали продавать магазинам сахар

Производителям выгоднее подождать

Вот уже около недели крупные торговые сети страны не могут закупить у производителей сахар-песок по фиксированной цене, заявляют источники на рынке.

Отмечается, что это случилось после заявления правительства, сделанного 22 марта, о готовности выделять субсидии изготовителям сахара-песка на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. Заводы смогут получать по 5 рублей от государства за каждый проданный по фиксированной цене килограмм сахара. В результате изготовители свернули свою активность, поскольку до начала апреля им оказалось попросту невыгодно реализовывать продукцию.

Еще один источник заявил "Известиям", что крупные компании не только не могут купить сахар, но производители также отказываются подтверждать им объемы будущих поставок. При этом запасы продукции на распределительных центрах торговых компаний сокращаются каждый день.

В Ассоциации компаний розничной торговли наличие проблем с закупкой сахара после 22 марта не подтвердили, но и опровергать не стали. В Минсельхозе же назвали ситуацию на рынке стабильной и заявили, что не ожидают дефицита этой продукции.

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