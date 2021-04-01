Россиянам объяснили, как исправить плохую кредитную историю

Задержка платежей или невыплата кредита может стать проблемой при следующем займе

Люди, имеющие плохую кредитную историю, могут ее исправить. Для этого стоит взять небольшой кредит и вовремя его погашать или даже воспользоваться кредитной картой, посоветовал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Специалист рассказал, что основная причина ухудшения кредитной истории – недисциплинированное и недобросовестное исполнение кредитных обязательств со стороны заемщика.

"Лучший способ исправления – активное использование и аккуратное погашение новых кредитов. Лучше всего для этого подходит кредитная карта, потому что при грамотном использовании грейс-периода увеличить персональный кредитный рейтинг можно практически без дополнительных расходов", - объяснил Волков.

Эксперт Олег Лагуткин из бюро кредитных историй "Эквифакс" добавил, что в случае возникновения финансовых трудностей стоит уведомить об этом банк, а не пытаться решить проблему задержкой платежей по кредиту, передает РИА Новости.

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