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Россиянам объяснили, как исправить плохую кредитную историю

08:51
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Задержка платежей или невыплата кредита может стать проблемой при следующем займе

Люди, имеющие плохую кредитную историю, могут ее исправить. Для этого стоит взять небольшой кредит и вовремя его погашать или даже воспользоваться кредитной картой, посоветовал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

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Специалист рассказал, что основная причина ухудшения кредитной истории – недисциплинированное и недобросовестное исполнение кредитных обязательств со стороны заемщика.

"Лучший способ исправления – активное использование и аккуратное погашение новых кредитов. Лучше всего для этого подходит кредитная карта, потому что при грамотном использовании грейс-периода увеличить персональный кредитный рейтинг можно практически без дополнительных расходов", - объяснил Волков.

Эксперт Олег Лагуткин из бюро кредитных историй "Эквифакс" добавил, что в случае возникновения финансовых трудностей стоит уведомить об этом банк, а не пытаться решить проблему задержкой платежей по кредиту, передает РИА Новости.

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