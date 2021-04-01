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Сын Байдена признался, на что потратил полученные на Украине деньги

08:59
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Хантер рассказал о борьбе с зависимостью

Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, рассказал в мемуарах историю своей зависимости. Книга за авторством Байдена-младшего под названием Beautiful Things, или "Прекрасные дела", выйдет 6 апреля.
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Хантер Байден признается, что на свою зависимость от наркотиков и алкоголя потратил все деньги, которые заработал на Украине, в компании Bursima. Это пагубно сказалось на его отношениях с семьей и карьере.

"За всего лишь последние пять лет распался мой брак, который продлился два десятилетия, к моему лицу приставляли пистолеты, в какой-то момент я совсем пропал, жил в мотеле у магистрали I-95, где брали 59 долларов за ночь, испугал свою семью еще больше, чем самого себя", - приводит отрывок из мемуаров газета Washington Post.

Во время работы советником руководства  украинской компании Burisma Хантер Байден получал до 50 тысяч долларов в месяц. Как заподозрили сторонники бывшего американского лидера Дональда Трампа, Байден-младший использовал отца, занимавшего пост вице-президента США, для лоббирования своих интересов. Вдобавок Байдена-старшего обвиняют в давлении на украинские власти, которые были вынуждены уволить генпрокурора Виктора Шокина, открывшего дело против Burisma.

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