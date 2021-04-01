Мозаичный снег и ливень: чего москвичам ждать от погоды в четверг

В столицу вернулась непогода

Апрель пришел в российскую столицу вместе с непогодой. В первый день месяца в Москве пройдет небольшой дождь, а к вечеру жителей города ожидает ливень с мокрым снегом – всего выпадет около 10% месячной нормы осадков.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться теплым сектором атлантического циклона, а вечером – влиянием и прохождением волнового холодного атмосферного фронта, из-за чего москвичей ждет пасмурная и дождливая погода с вероятностью вкрапления к исходу дня мозаичного мокрого снега", - заявил синоптик Евгений Тишковец.

Он отметил, что в Москве будет облачно, столбики термометров поднимутся до 8-10 градусов тепла. В Подмосковье температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов днем, а к вечеру придет похолодание. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление сильно понизится и составит всего 740 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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