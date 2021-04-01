"И пятая, и двадцать пятая": Мясников спрогнозировал число волн коронавируса

Вирус не уйдет просто так

Врач Александр Мясников предупредил россиян, что впереди будет еще не одна и даже не две волны коронавируса, а потому людям придется научиться жить бок о бок с болезнью.

Мясников заявил, что коронавирус никуда не уйдет, "будет и третья, и четвертая, и пятая, и двадцать пятая" волна. Что касается вакцинации, то россиянам, вероятно, придется делать прививку регулярно – раз в один-два года, допустил врач.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

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