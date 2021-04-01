ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объем промышленного производства столицы за год вырос на 11,3%

09:24
  • четверг
  • 01 апреля 2021

По сравнению с тем же периодом прошлого года

Объем промышленного производства Москвы за первые два месяца этого года увеличился на 11,3% по  сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Основным драйвером роста промпроизводства стало развитие обрабатывающей промышленности, ее объем вырос на 7,6%. В 2,5 раза увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Также в 2,4 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в 2,1 раза - выпуск лекарственных препаратов.

Подстегивает рост промпроизводства московская программа реновации и крупные транспортные проекты. Так, на 78,4% выросло производство готовых металлических изделий, на 68,2% - неметаллической минеральной продукции, в том числе бетона.

Выросли и объемы выпуска электрического оборудования – на 85,5%. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Только производство электропроводников выросло в 4,1 раза. Это связано с серьезным увеличением интернет-трафика и нагрузкой на сети в связи с переходом на удаленный режим работы и учебы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Завод
Завод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.