Объем промышленного производства столицы за год вырос на 11,3%

По сравнению с тем же периодом прошлого года

Объем промышленного производства Москвы за первые два месяца этого года увеличился на 11,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Основным драйвером роста промпроизводства стало развитие обрабатывающей промышленности, ее объем вырос на 7,6%. В 2,5 раза увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Также в 2,4 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в 2,1 раза - выпуск лекарственных препаратов.

Подстегивает рост промпроизводства московская программа реновации и крупные транспортные проекты. Так, на 78,4% выросло производство готовых металлических изделий, на 68,2% - неметаллической минеральной продукции, в том числе бетона.

Выросли и объемы выпуска электрического оборудования – на 85,5%. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Только производство электропроводников выросло в 4,1 раза. Это связано с серьезным увеличением интернет-трафика и нагрузкой на сети в связи с переходом на удаленный режим работы и учебы.

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