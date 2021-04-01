Движение на семи столичных улицах станет односторонним по просьбам горожан

Это создаст новые парковочные места

По просьбам жителей Москвы движение на семи улицах столицы станет односторонним, сообщили на официальном сайте мэра города.

На девяти улицах Москвы будет изменена схема движения, а участки семи из них станут односторонними. Это поспособствует появлению 252 дополнительных парковочных мест. Кроме того, нововведения позволят исключить проблемы встречного разъезда на узких улицах.

Односторонними станут: участок ул. Добролюбова от д. 2, стр. 1 до проезда Добролюбова (50 машиномест); участок 6-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта до ул. Алексея Дикого (52 машиноместа); Проектируемый проезд №2263 от ул. Полбина до ул. Шоссейная (53 машиноместа); Проектируемый проезд №765 от ул. Перервы до ул. Люблинская (47 машиномест); участок ул. Спортивная от ул. 1-я Рейсовая до ул. 2-я Рейсовая (31 машиноместо); участок ул. Клочкова от Кутузовского проспекта до д. 2 (19 машиномест); участок ул. Плотинная от ул. 1-я Рейсовая до д. 34. Одностороннее движение здесь необходимо для обеспечения проезда - его ширина составляет всего 3,6 м.

В сообщении отмечается, что проблемы встречного разъезда доставляют большой дискомфорт местным жителям. Зачастую люди паркуются вдоль дороги, тем самым превращая узкие улицы в односторонние. Чтобы на таких участках не приходилось терять время, пропуская встречные потоки, власти города решили упорядочить движение, сохраняя везде, где это возможно, и места для парковки, и проезд, отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Также изменится направление одностороннего движения на участке Олонецкого проезда от ул. Менжинского до Староватутинского проезда. Это сократит путь на 410 м и поможет избежать перепробега транспорта. Участок Проектируемого проезда №6334 от д. 15, корп. 29 на набережной Академика Туполева до ул. Радио станет двухсторонним. Это улучшит транспортную ситуацию в Басманном районе и сократит перепробеги до 700 м.

Сроки проведения дорожных работ будут сообщены позднее.

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