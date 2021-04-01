Генконсульство США в Екатеринбурге прекратило выдачу виз

Решение принято "по результатам проверки безопасности"

Генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля прекратило выдачу виз. Решение принято после консультаций с госдепом. Работа аналогичного дипведомства во Владивостоке остановлена, сообщил американский посол в России Джон Салливан.

"Соединенные Штаты проинформировали правительство Российской Федерации о том, что работа генерального консульства США во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время. Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работать. Однако с 1 апреля 2021 года консульство приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США", - заявил дипломат. Сообщение появилось на официальном сайте посольства США в России.

Салливан заверяет, что в Вашингтоне "высоко ценят связь с российским народом" и продолжат работать над укреплением контактов во имя поддержания отношений. Однако решение о приостановке деятельности генконсульств принято после консультаций с госсекретарем США относительно безопасности диппредставительства и условий работы американского персонала в России, заключил посол.

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