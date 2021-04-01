ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генконсульство США в Екатеринбурге прекратило выдачу виз

09:31
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Решение принято "по результатам проверки безопасности"

Генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля прекратило выдачу виз. Решение принято после консультаций с госдепом. Работа аналогичного дипведомства во Владивостоке остановлена, сообщил американский посол в России Джон Салливан.
Трамп отправляет послом в Москву Джона Салливана

"Соединенные Штаты проинформировали правительство Российской Федерации о том, что работа генерального консульства США во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время. Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работать. Однако с 1 апреля 2021 года консульство приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США", - заявил дипломат. Сообщение появилось на официальном сайте посольства США в России.

Салливан заверяет, что в Вашингтоне "высоко ценят связь с российским народом" и продолжат работать над укреплением контактов во имя поддержания отношений. Однако решение о приостановке деятельности генконсульств принято после консультаций с госсекретарем США относительно безопасности диппредставительства и условий работы американского персонала в России, заключил посол.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Генконсульство США в Екатеринбурге
Генконсульство США в Екатеринбурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.