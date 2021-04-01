Видео подрыва льда на российских реках

В ряде регионов бурные потоки набирают силу

Сразу в нескольких регионах России сотрудники МЧС проводят подрывы льда на реках. Эти меры помогут снизить негативные последствия прохождения паводка. Тем не менее, полностью избежать подтоплений не удается - в Иркутской области под воду ушли даже первые этажи домов. Непросто приходится жителям и центральной России.

В Амурскую область весна каждый год приходит строго по расписанию. А точнее - по графику подрыва льда. Чтобы предупредить ледяные заторы на Амуре, из-за которых вода может хлынуть в населённые пункты, спасатели уже сейчас проводят подрывные работы, сообщает "ТВ Центр".

Ангара вместе с притоками из-за резкого потепления уже вышла из берегов. Жители села Хомутово откачивают воду с участков. Затопило не только огороды, но и первые этажи домов, и целые улицы. Водители на свой страх и риск форсируют дороги, подбадривая себя шуточными комментариями.

Затопленными оказались и водозаборные скважины. Нет возможности полноценно приготовить еду или помыться. К тому же, из-за опасности замыкания в селе отключили электричество. Жизнь остановилась буквально за одну ночь, сетуют люди. Всех, кто согласен покинуть район, сотрудники МЧС вывозят на лодках.

Снег стремительно тает и в других регионах страны. По улицам Оренбурга и Уфы в состоянии проехать только самые "высокие" автомобили. Даже здание администрации башкирской столицы оказалось отрезано водой.

В Рязанской области бурные потоки стремительно набирают силу. Пешеходы вынуждены передвигаться по более высокой проезжей части. Каждый год жители Ряжска ждут этого захватывающего явления - затопления моста. Уже затопило пешеходный переход. Водичка дошла до низа перил.

В Карелии разлившиеся реки и озёра в ближайшее время могут превратиться в один большой каток. В выходные жители европейской части России вновь почувствуют морозное и, полагают синоптики, последнее дыхание зимы. Ночью температура опустится ниже нуля.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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