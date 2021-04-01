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Западные СМИ признали, что ЕС не достиг целей по вакцинации

11:45
  • четверг
  • 01 апреля 2021

В Европе новый локдаун

Мобильные пункты вакцинации открывают во всех регионах. Прививку можно сделать прямо на работе или даже дома. Совсем иначе обстоят дела в Европе. В Испании и Франции - дефицит препаратов. С нехваткой вакцины могут столкнуться и США.
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Сегодня в детском саду "Кораблик" в подмосковном Красноармейске - прививочный день. Но уколы на этот раз делают воспитателям. Организовать выездную вакцинацию для персонала дошкольного учреждения попросила заведующая.

"Люди болеют ковидом, болеют в очень тяжелой форме. Так же, как и мои сотрудники болели, мои знакомые. Первую прививку я сделала по своим личным убеждениям - я не хочу болеть. И убедила своих сотрудников. Так как мы работаем с детьми", - рассказала Татьяна Ильинова.

Выездных пунктов вакцинации в России становится все больше. Спецбригады направляют в отдалённые районы в Магаданской области. Во Владимирской прививки делают в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах. Ну а к пожилым и маломобильным гражданам медики приезжают на дом.

В Париже на демонстрацию вышли столичные пенсионеры и работники социальной сферы. Протестуют против резкого снижения уровня жизни и требуют возможности вакцинироваться.

"Среди пенсионеров много людей, которые хотели бы привиться, но не могут этого сделать из-за отсутствия препаратов. Стратегия вакцинации не работает. Это провал для ЕС", - заявил гражданский активист Адриан Кватенненс.

Испанская газета El Pais, подводя итоги борьбы с коронавирусом в первом квартале, констатирует: в ЕС не удалось достигнуть ни одной цели ни по снижению заболеваемости, ни по вакцинации. Более того, в Европе новый локдаун. О введении всеобщего карантина накануне объявили во Франции.

"С вечера субботы на четыре недели правила, действующие в 19 департаментах, будут распространены на всю Францию. В наших заморских территориях ситуация несколько лучше, но в столичном регионе нам приходится идти на жесткие меры. Вирус распространяется все быстрее. Поэтому каждый должен позаботиться о том, чтобы максимально ограничить контакты с другими людьми", - отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Производители скандально известной вакцины от компании "АстраЗенека" продолжают утверждать: препарат безопасен. Однако от его использования отказываются все больше стран во всем мире. В США его не применяют, но в четверг стало известно, что в ближайшее время страна тоже может столкнуться с дефицитом вакцин. Партию из 15 миллионов доз испортили на одном из предприятий компании "Джонсон и Джонсон". Как показала проверка, причиной стала ошибка работников при смешивании компонентов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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