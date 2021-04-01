Бориса Джонсона обвинили в переводе денег налогоплательщиков любовнице

Британский премьер угодил в новый скандал

Личная жизнь премьера Бориса Джонсона снова в центре внимания британских СМИ. И под угрозой не только репутация политика. Лейбористы обвиняют его в предоставлении государственных грантов своей давней возлюбленной.

Взбалмошный британский премьер в очередной раз дал повод усомниться в приписываемой англичанам чопорности. Бурное любовное прошлое 56-летнего чиновника и по сей день будоражит политическое настоящее Соединенного Королевства. Старая любовница Бориса Джонсона втянула его в новый скандал. Главу кабмина заподозрили в переводе денег налогоплательщиков своей пассии, британской предпринимательнице американского происхождения Дженнифер Аркури. Депутат от лейбористов Анджела Райнер со страниц прессы призвала Джонсона к ответу. Ну и заодно обвинила правящую партию в клановости, кумовстве и нецелевом использовании бюджетных средств.

"После передачи двух миллиардов фунтов стерлингов из бюджета по государственным контрактам спонсорам и друзьям Консервативной партии во время пандемии коронавируса существует значительная и обоснованная общественная озабоченность по поводу "кумовства" и особого отношения к людям, которые близки к партии", - пишут СМИ.

Две жены, три любовницы, пятеро детей. В 2019-м году беспорядочные связи уже едва не обернулись для британского премьера уголовным делом. Секс-скандал разразился вокруг все той же Дженнифер Аркури. Бизнесвумен до сих пор охотно рассказывает прессе пикантные подробности своих встреч с тогда еще мэром Лондона Джонсоном, женатым на Марине Уилер.

"Борис Джонсон был самым ярким мужчиной в моей жизни. Он говорил, что не может не думать обо мне, что хочет встречаться, что я ему действительно нравлюсь, что я единственная американка, к которой он когда-либо испытывал чувства. Поэтому наша дружба быстро переросла в нечто большее", - вспоминает Дженнифер Аркури.

По версии женщины, адюльтер длился 4 года - с 2012 под 2016 год. По данным следствия, любвеобильный Борис Джонсон оказывал незаконную денежную помощь бизнесу блондинки. Его также обвинили в нецелевой растрате бюджета британской столицы. Поддерживал женщину высокий чиновник и информационно: не раз выступал на мероприятиях, организованных фирмой Дженнифер Аркури, на проведение которых та получала госгранты. Видимо, тоже при посредничестве своего покровителя.

Однако полиции не удалось найти в действиях Джонсона состава преступления, а вот факт интимных отношений с предпринимательницей доказать удалось. Так же, как имеющий место конфликт интересов. Однако за это уже ставшего премьером героя-любовника просто пожурили. Защищать честь и моральный облик своей пассии, когда эту историю перемалывала вся пресса, глава кабмина не стал.

"Я была убита горем во время этого процесса. Моё имя, мой бизнес, моя репутация рухнули. Я думаю, что после всего, что мне пришлось вытерпеть от прессы, было бы по-дружески хотя бы ответить на мой телефонный звонок или самому позвонить мне. Но когда я звонила ему в последний раз, он просто сказал: "Да, алло" и повесил трубку!" – говорит Дженнифер Аркури.

Со второй женой Борис Джонсон все-таки развелся. Но не из-за Дженнифер Аркури. Женщине сейчас 36 лет. А британский премьер теперь наслаждается отношениями с Кэрри Саймондс. Она младше политика на 24 года. Но если любовь к блондинке с предпринимательской жилкой и заржавела со временем, то бизнес-связи, похоже, остались прочными. По запросу лейбористов премьеру теперь, возможно, придется держать ответ по всем государственным грантам, предоставленным миссис Аркури и компаниям, аффилированным с консервативными министрами и членами парламента.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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